Lanazione.it - Dopo 35 anni di servizio, i vigili del fuoco di Pisa salutano Fabrizio Mainardi

Leggi su Lanazione.it

, 4 marzo 2025 - Nella sede centrale deideldimezzi schierati, sirene accese e un centinaio di persone hanno salutato il Capo Reparto deidelche il 1 Marzo è andato in pensione35di. Il 26 febbraio alle 20 per l'ultimo suo turno ditanti colleghi gli hanno reso onore come da tradizione. "Sono stato fortunato nel fare questo lavoro" così diceche ha percorso tutta la carriera, dal 1990 quando è diventato Vigile delpermanente a oggi, con passione e dedizione. Nel 1984arriva nella palestra deidelsezione Lottaaver lasciato il CUSe aver conosciuto Mario Cerrai con il quale avra un forte legame sportivo e affettivo. Sin dai primiha conseguito molti risultati importanti sia da atleta che tecnico federale affiancando Mario Cerrai nel lungo cammino del GsdeldiM.