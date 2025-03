Anteprima24.it - “Donne senza confini”, il 6 marzo storie di coraggio e integrazione a Capodrise

Tempo di lettura: 2 minutiCulture esi intrecceranno a, il 6, alle 18, in aula consiliare, in occasione di “”, un evento che ruota intorno astraordinarie provenienti da nazionalità diverse che hanno scelto l’Italia ecome loro casa. L’incontro, immaginato in prossimità della Giornata internazionale della donna, è stato voluto dal sindaco Nicola Necere e dall’assessora alla Multiculturalità Marcela Gigliano ed è stato organizzato con la collaborazione dell’assessora alla Cultura Margherita Nero. Moderate dal giornalista Alessandro Tartaglione, interverranno daShiva Sadat Mostafavi, iraniana, ricercatrice all’Università “Bocconi” di Milano; Irma Halili, albanese, sociologa e referente di Cidis Caserta; Mirela Delia Baciu, romena, attivista del comitato di quartiere “San Donato”; Teodora Georgieva, bulgara, volontaria della Protezione civile; Iulia Kovalkovska, ucraina, appassionata al volontariato e ai bambini; e da Caserta, Zuzana Vranakova, slovacca, presidente dell’associazione Tatra, e Yana Sidorova, azerbaigiana, poetessa e pittrice.