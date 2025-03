Casertanews.it - “Donne senza confini”, culture e storie si intrecciano a Capodrise

Leggi su Casertanews.it

si intrecceranno a, il 6 marzo, alle 18, in aula consiliare, in occasione di “”, un evento che ruota intorno astraordinarie provenienti da nazionalità diverse che hanno scelto l’Italia ecome loro casa. L’incontro, immaginato in.