Donne e colori ecco la mostra

Come ormai bella tradizione, anche in questo mese dedicato alla figura femminile l’Associazione Giuseppe Mazzon di Bagno a Ripoli organizza ladi pittura: ’’ il titolo per "celebrare l’importanza del genere femminile, riflettere sulle battaglie che lehanno affrontato nel corso della storia per ottenere i propri diritti ed offrire un piccolo contributo al raggiungimento di una vera e completa parità di genere" spiegano dall’associazione culturale. Si parte con l’esposizione di pittura accolta nei locali del Circolo del Crc di Antella. I quadri saranno inda domani con inaugurazione alle 17,30 fino al 7 aprile. È stata invece già inaugurata al Museo Festa dell’Uva di Impruneta ladi pittura, scultura e fotografia "Carnevale ogni quadro vale", a cura di Art-Art di Impruneta e la partecipazione di numerosi artisti locali.