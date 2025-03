Biccy.it - Donnamaria e Palombelli, i commoventi messaggi in diretta per Ciavarro

Leggi su Biccy.it

Eleonora Giorgi per mesi ha avvisato il suo pubblico che se ne sarebbe andata, che ormai non c’erano molte speranze per lei e che era pronta a far “volare la sua anima via col vento”, ma la sua scomparsa ha comunque toccato un po’ tutti, soprattutto chi l’ha conosciuta e chi è vicino ai suoi familiari. Tra i tantissimi personaggi noti che ieri hanno ricordato Eleonora e espresso vicinanza ai figli c’è anche Edoardo, carissimo amico di Paolo, che insu Radio Zeta si è preso qualche minuto per abbracciare il collega.e il ricordo di Eleonora Giorgi.“Oggi è un giorno un po’ triste per me, ma anche per tantissime persone. Come tutti sanno, perché ne hanno parlato ovunque questa mattina, è venuta a mancare Eleonora Giorgi, una grandissima attrice italiana.