Donna clan Gionta finisce in carcere, in primo grado era stata assolta

TORRE ANNUNZIATA – I militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale della custodia inemessa dalla Corte d’Appello di Napoli su richiesta della locale Procura Generale nei confronti di una 44enne di Torre Annunziata, ritenuta affiliata alcamorristico “”, operante a Torre Annunziata e territori limitrofi.In particolare, la predetta, dopo esserein, ècondannata in data 3.2 u.s. dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale, accogliendo la richiesta della Procura Generale, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena alla pena di 8 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.): dal 2020 avrebbe partecipato – unitamente ai vertici della citata organizzazione criminale – alla definizione delle strategie operative relative alle azioni ritorsive nei confronti deirivali quale il IV Sistema, nonché alla gestione del traffico di stupefacenti.