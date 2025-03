Romadailynews.it - Donna 35enne riempie di botte il compagno e lo minaccia di morte. Disposto braccialetto elettronico

Leggi su Romadailynews.it

Da una normale convivenza ad un incubo durato 5 anni; un calvario per l’uomo, vittima delle continue crisi di rabbia della compagna, affetta da disturbo bipolare e più volte ricoverata in centri psichiatrici. Secondo le ricostruzioni, ilsarebbe stato sottoposto a violenze fisiche e psicologiche, vivendo in una condizione di isolamento forzato.Le aggressioni si sarebbero intensificate nel tempo, tanto che nel 2023 l’uomo è stato costretto a ricorrere alle cure mediche dopo l’ennesima aggressione. Nonostante ciò, ha continuato a proteggere la compagna, giustificando le sue ferite come incidenti domestici. La situazione è precipitata lo scorso novembre, quando la, armata di coltello, ha tentato di colpirlo, cercando persino di istigare il cane ad attaccarlo. Nel disperato tentativo di impedirgli la fuga, avrebbe anche brandito una mannaia.