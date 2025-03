Donald Trump ferma gli aiuti militari all’Ucraina | quanto può resistere Kiev senza le armi Usa e come l’Europa può sostituire l’America

Leggi su Open.online

sospende tutti gli. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la pausa durerà fino a quando il presidente non avrà determinato «la buona fede dell’impegno diverso la pace». La «pausa» riguarderà tutti gliche non sono al momento in Ucraina. Incluse lein transito e quelle nelle aree di transito in Polonia. Lo stop temporaneo, anticipato nei giorni scorsi, segue lo scontro frae Volodymyr Zelensky. Il presidente americano ha ordinato al capo del Pentagono Pete Hegseth di eseguire la sua disposizione.L’obiettivo della pace«Stiamo facendo una pausa e rivedendo la nostra assistenza per assicurarci che stia contribuendo alla ricerca di una soluzione”, ha detto il funzionario con la condizione dell’anonimato.