Dominerà ancora di più Aveva i decimi nel taschino | Tardozzi sposa Marquez e scarica Bagnaia?

La Ducati ha dominato il GP di Thailandia che ha aperto il Mondiale MotoGP 2025, monopolizzando entrambi i podi del fine settimana, caratterizzati dalla medesima composizione tra Sprint Race e Gran Premio: Marcsul gradino più alto, a precedere il fratello Alex e Francesco. Primo e terzo posto nelle due gare per la Scuderia di Borgo Panigale con le due moto ufficiali, separate dal mezzo del team satellite Gresini.Il risultato è eccezionale, ma sembrano essersi aperte delle crepe importanti in seno alla formazione, come ci si poteva aspettare alla vigilia della stagione vista la caratura dei due piloti che compongono il ribattezzato Dream Team.è apparso visibilmente sconsolato al termine delle due prove, inerme di fronte allo strapotere inscenato dal suo nuovo compagno di squadra, che ha offerto due prestazioni magistrali e che è sembrato superiore.