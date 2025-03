Lettera43.it - Dolly Parton, morto il marito Carl Dean: ispirò la canzone Jolene

di, èa 82 anni nella sua abitazione di Nashville, in Tennessee. La coppia si era conosciuta nei primi Anni 60, quando la diva, appena maggiorenne, si era trasferita in città, sposandosi nel 1966. Ad annunciare la scomparsa è stata la stessa artista country tramite un post sulla sua pagina Instagram ufficiale: «Abbiamo trascorso anni molti meravigliosi insieme», si legge online. «Le parole non possono rendere giustizia all’amore che abbiamo condiviso per oltre 60 anni. Grazie per le vostre preghiere e il vostro affetto». Non è stata diffusa la causa della morte, mentre i rappresentanti dihanno spiegato che la cerimonia funebre sarà privata e riservata ai soli parenti più prossimi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@e l’amore per: «è ispirata a una banchiera che si innamorò di lui»Uomo d’affari che aveva gestito un’attività che si occupava di asfaltare le strade, era figlio di Edgar Henrye Virginia “Ginny” Bates