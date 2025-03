Vanityfair.it - Dolly Parton e l'addio al marito Carl Dean: «Le parole non possono spiegare l'amore che ci ha uniti»

Ildella cantante country è morto a 82 anni. I due si erano conosciuti quando la fama, per lei, era ancora una cosa inimmaginabile e sono stati insieme per quasi sessant'anni. Per lui, titolare di un'azienda di lavori stradali, una vita lontana dai riflettori: di star, in famiglia, ce n'è sempre stata una sola