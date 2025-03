Ilrestodelcarlino.it - "Disputa sulla cremazione, ecco la verità"

"Impossibile stabilire se la persona deceduta desiderasse essere cremata. Di certo i suoi genitori non volevano che ciò avvenisse". E’ più complesso di quanto sembrasse il caso della richiesta difinita al Consiglio di Stato. La vicenda va infatti oltre unafamiliare ma ha origine da un tragico incidente stradale avvenuto nell’estate del 1967, nel quale perse la vita un giovane sambenedettese. A decenni di distanza è infatti arrivata la richiesta avanzata da un nipote del defunto di procedere allae all’inserimento nel loculo anche di suo padre. Richiesta accompagnata da un documento firmato da due fratelli, uno dei quali, il padre appunto, per la cronaca, è deceduto il giorno successivo alla firma. Inizialmente, il Comune di San Benedetto aveva autorizzato l’operazione per poi fare marcia indietro.