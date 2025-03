Serieanews.com - Disastro Milan, buco di 250 milioni: ci sono 4 cessioni inevitabili

Il mercato delfra occasioni sprecate e valori depauperati: il conto è in rosso di 200e questa estate sarà rivoluzionedi 200: ci(Foto: Ansa) – serieanews.comEra il 2023 e il Paris Saint Germain era pronto a mettere sul tavolo 80per Mike Maignan. Ilfece muro, convinto di proteggere il suo miglior portiere dai tempi di Dida.Oggi, con un contratto in scadenza nel 2026, il suo valore è crollato a 30. Una svalutazione impensabile per un portiere considerato tra i migliori al mondo, ma le ultime stagioni hanno ridimensionato il suo appeal sul mercato.E se Maignan è stato un affare mancato, il discorso si fa ancora più pesante con Theo Hernandez. Due anni fa, il terzino sinistro valeva almeno 70e giravano cifre – un po’ irrealistiche – addirittura vicine ai 100, una cifra che oggi sembra un miraggio.