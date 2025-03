Ilrestodelcarlino.it - Diritto di voto, arte e lavoro. Le iniziative verso l’otto marzo

Se ildiper le donne ha segnato un traguardo fondamentale in termini di parità di genere, per la tematica lavorativa, come per molte altre, "c’è ancora tanto da fare". Con questa consapevolezza, Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale ha presentato ledei Consigli metropolitano e comunale per la Giornata internazionale delle donne. In vista di questo sabato e delle svariate mobilitazioni che ogni ottovedono la pcipazione di migliaia di donne, ci saranno quattro sedute in programma che affronteranno le ‘Pari opportunità’ e i diversi aspetti – e problematiche – della sua realizzazione. Si pdomani alle 11 a palazzo d’Accursio, con la prima seduta congiunta indirizzata a ‘Le donne artiste per Bologna e l’pittorica e visuale delle donne’.