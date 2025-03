Iodonna.it - “Dire, fare, amare”: la Coop per l’educazione affettiva a scuola

In Italia non sono state sufficienti 16 proposte di legge in quasi 50 anni per istituire l’educazionee alle relazioni come materia scolastica obbligatoria, come già avviene nella maggioranza dei Paesi europei. Per rendere accende un faro sulla formazione scolastica alla sfera degli affetti e a quella della sessualità, che potrebbe prevenire e limitare l’odio e la violenza di genere, laitaliani.lancia una campagna di sensibilizzazione con “Dire,”. Un’operazione di sensibilizzazione lanciata nell’ambito di “Close the Gap”, la campagnaper l’inclusione e la parità di genere che compie cinque anni. L’educazione emotiva dei giovani.