Dimissioni immediate | Conceicao alza bandiera bianca

Nuovo ribaltone in casa Milan dopo la sconfitta casalinga con la Lazio, la terza consecutiva in campionatoL’avventura dial Milan è già finita. Domenica con la Lazio è arrivata la terza sconfitta consecutiva, ma già giovedì sera, perdendo il recupero a Bologna, la sua squadra aveva detto addio alle possibilità di qualificazione alla prossima Champions.“”:(Screen Youtube Dazn) – Sportface.itLa stagione rossonera è un totale disastro, con il doppio derby di Coppa Italia come unico e ultimo appiglio per cercare di non sbracare del tutto da qui a giugno. Il destino del tecnico portoghese, che in Serie A ha una media di 1,40 punti in 10 partite, è comunque segnato col pennarello rosso.-Milan, è finita: ipotesi traghettatore fino a giugnoè fuori dal Milan, un esonerato che allena, seppur ancora per poco sulla panchina milanista.