Dimenticate le fashion week | la passerella più travolgente per la supermodella russa è al Sambodromo di Rio

Parigi, Milano e New York: Irina Shayk ha sfilato sullapiù vibrante edel mondo. La, 39 anni, ha fatto il suo debutto aldi Rio de Janeiro, incantando il pubblico con la sua presenza magnetica. Ospite d’onore della scuola di samba Beija-Flor, Irina ha celebrato il Carnevale con uno spirito entusiasta e autentico. «Siamo qui per celebrare la cultura, l’amore, l’unità. Sono così benvoluta in Brasile. Mi sento a casa qui», ha dichiarato emozionata in un’intervista alla testata carioca gshow prima della sfilata. Lo stile di Irina Shayk guarda le foto Il costume mozzafiato di Irina Shayk per la sfilata a RioIrina Shayk è arrivata dietro le quinte avvolta in un’elegante giacca, lasciando il pubblico in sospeso su cosa si nascondesse sotto.