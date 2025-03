Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 4 marzo 2025 su La7

: lee glidi, 4, su La7– Questa sera, martedì 4, torna l’appuntamento con, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tantie opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nelladi oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora lee glidi, 4, di: lediQuesta sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Temal’intreccio tra politica internazionale e politica interna: Trump ha definitivamente rottamato l’Occidente? Come cambiano i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, il ruolo e le scelte dell’Italia e del governo Meloni, le divisioni all’internomaggioranza sulla guerra in Ucraina e sull’europeismo, ma anche i contrasti riguardo gli stessi temi tra le forze di opposizione.