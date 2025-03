Internews24.com - Dimarco da record: lo speciale traguardo tagliato dall’esterno dell’Inter

di Redazionevola: l’esternoraggiunge unocon la maglia nerazzurracontinua a vivere un momento davverocon la maglia dell‘Inter, il calciatore nerazzurro con la rete segnata contro il Napoli è entrato in una ristretta cerchia.Grazie super gol disegnato su punizione allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’, al 22? di Napoli-Inter, Federicoè diventato l’unico difensore con almeno quattro gol e quattro assist nella Serie A 2024-25. In precedenza, Dimash era andato a segno contro il Milan, il Parma e la Lazio e aveva fornito il passaggio vincente nei match con Udinese, Venezia e Lazio. La pennellata di, poi uscito acciaccato da Napoli Inter, è stata applaudita così da Hernanes:«Il primo gol su punizione col piede mancino in questo stadio, da quando si chiama ‘Maradona’, non poteva che segnarlo lui.