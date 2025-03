Lettera43.it - Difesa Ue, Von der Leyen: «Piano di riarmo da 800 miliardi, viviamo in tempi pericolosi»

Leggi su Lettera43.it

La presidente della Commissione Ue Ursula Von der, presentando ilReArm Europe, ha affermato che verranno resi disponibili fondi per 800: «Siamo in un’era die l’Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la, sia per rispondere all’urgenza di agire a breve termine e per sostenere l’Ucraina, sia per affrontare l’esigenza a lungo termine di assumerci maggiori responsabilità per la nostra sicurezza europea».Ursula von der(Getty Images).Von der: «La sicurezza dell’Europa è minacciata in modo serio»«in» in cui «la sicurezza dell’Europa è minacciata in modo serio», ha affermato Von der: «La questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria». IlReArm Europe si articola in cinque punti.