Lapresse.it - Difesa Ue, Conte: “Non saremo in piazza 15 marzo”

Leggi su Lapresse.it

“Noi siamo per l’Europa del Next Generation che ha portato all’Italia 209 miliardi. Adesso invece abbiamo l’Europa della von der Leyen che vuole investire 800 miliardi per il riarmo. Una furia bellicista che contrasteremo in ogni modo. Il blu dell’Europa si tinge di verde militare. Il 5 aprilea Roma per manifestare a favore dei cittadini e non dei signori della guerra”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppedavanti a Montecitorio. “Se scenderemo ininvece il 15? Ma per quale Europa? Quella della von der Leyen? Adesso c’è da prendere posizione su questo. Le nostre idee sono chiare e sono per un Europa che investe sui cittadini, più verde e solidale. Non l’Europa del riarmo. Non possiamo dire «più Europa» se è l’Europa del riarmo”, ha aggiunto.