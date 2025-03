Formiche.net - Difesa europea, senza un comando unificato non si va da nessuna parte. L’analisi di Giancotti

In questo mese di febbraio molto è accaduto. Donald Trump, JD Vance e Pete Hegseth hanno operato una rotturaprecedenti degli Usa con l’Europa e l’Ucraina, culminata con la furiosa cacciata di Volodymyr Zelensky dalla Casa Bianca.La lunga discussione sull’autonomia strategica dell’Unionericeve dai fatti, oltre che dalla inequivocabile e serrata narrazione americana, una niente affatto sorprendente soluzione: l’Europa non ha un ruolo in questo nuovo mondo, mentre i singoli stati sono strategicamente irrilevanti. Dovrà vivere con le conseguenze di scelte altrui, in particolare nel delicatissimo ambito della pace, della sicurezza e della, assicurata negli ultimi ottant’anni dagli Usa. Con una progressivamente crescente insofferenza bipartisan, da lungo tempo osservabile, ora esplosa nei modi trumpiani.