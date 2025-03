Notizie.com - Difesa europea: “Dall’ambientalismo alla transizione verde militare”

Leggi su Notizie.com

Il riarmo dell’Europa nel piano di Ursula von der Leyen, lo stop di Donald Trump agli aiuti all’Ucraina e la posizione dell’Italia. Il punto sulla situazione delle ultime ore.: “” (Ansa Foto) – notizie.com“Dopo cinque anni diambientalista che sta fallendo, si sta passando”. Parole di Alessandro Giglio Vigna, presidente della commissione Politiche UeCamera per la Lega, in risposta all’annuncio di Ursula von der Leyen di questa mattina, 4 marzo, di un piano dieuropeo, il RearmEurope. Piano che verrà presentato il prossimo giovedì 6 marzo ai Consiglio straordinario e che stanzia 800 miliardi di euro per affrontare le sfide future, ora che il sostegnoUsa rischia di venir meno.