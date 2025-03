Ilrestodelcarlino.it - Dieci squadre in otto punti. Regia, sarà una rissa-salvezza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in. Più che una corsauna. Senza esclusione di colpi e in cui gli scontri diretti avranno un peso specifico enorme. Tra il penultimo posto occupato dalla Salernitana (26) e l’undicesimo, attuale ‘proprietà’ del Cittadella (33), nessuno può sentirsi al sicuro. Il Cosenza, ultimo a 22 lunghezze, sembra ormai spacciato (anche per le grosse difficoltà societarie.), ma tutte le altreche si trovano in questa terra di mezzo (Frosinone 27, Mantova 29, Sudtirol 30, Sampdoria 30, Brescia 30, Reggiana 31 e Carrarese 32) dovranno sudare fino all’ultimo e questo implica diverse dinamiche. La prima è che ognicino messo a referto vale oro ed è facile immaginare che la quotasi abbasserà rispetto al recente passato visto che a 10 giornate dal gong nessuno è ancora ‘scappato via’.