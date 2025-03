Lanazione.it - Dieci cavalli di battaglia, Dario Ballantini si racconta

POMARANCEAl teatro dei Coraggiosi di Pomarance torna in scena, il 6 marzo alle 21.15, il comico. La stagione teatrale curata da Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Pomarance, in sinergia con Officine Papage, prosegue all’insegna del divertimento e ospita uno dei trasformisti contemporanei più famosi. Ne “Lo spettacolo di“, l’artista siattraversodi, legati al mondo della tv e della musica. Per ognuno ci sono le storie dei retroscena e degli incontri faccia a faccia imitatore-imitato, con relative conseguenze tragicomiche. Uno spettacolo che celebra 40 anni di attività totalmente vissuta nei panni di altri. Accompagnato dalla superba fisarmonica di Marcello Fiorini (suo partner anche in&Petrolini)porterà in scena i personaggi che hanno fatto la sua e la nostra storia: da Gino Paoli, all’indimenticabile Valentino, per uno spettacolo tutto da ridere.