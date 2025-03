Trevisotoday.it - Di pari passo

Leggi su Trevisotoday.it

Passeggiata di 6 km per festeggiare insieme la Giornata Intermazionale dei Diritti della Donna, sulle pendici del Montello, non competitiva, parzialmente sterrata.Partenza il 9 marzo alle ore 9.30 dal parcheggio del MEVE, Via Anassillide 5, Biadene di Montebelluna. Ristoro al termine della.