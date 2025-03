Juventusnews24.com - Di Livio protesta per questo episodio in Juve Verona: «Come si fa a non dare un rigore del genere?». Che attacco al vetriolo!

di RedazionentusNews24Di, ex centrocampista della, ha evidenziato un errore marchiano contro i bianconeri. Ecco le sue riflessioniIntervistato dai microfoni di Rai Sport, Angelo Diha espresso la sua opinione su, partita vinta da bianconeri per 2-0. Ecco le sue parole, che si soffermano anche su un chiaroda moviola.PAROLE – «Lantus ha perso tanti punti, in casa tantissimi e oggi vedi la classifica e e ci pensi. Nel corso di questa stagione lantus spesso non era quella squadra cattiva mentre contro ilha dato dimostrazione di avere una forza superiore all’avversario mentre in altre gare ha faticato anche molto.negato allantus?si fa a nonundel, il braccio è larghissimo e la palla sarebbe andata in porta».