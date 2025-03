Lanazione.it - ’Desmond’. Nuova versione per il cult di Bruni

Una casa di famiglia dismessa è il nuovo rifugio di due fratelli, che per lungo tempo hanno sognato personaggi stravaganti e inquietanti. Sono ricordi o, al contrario, solide realtà? Lo scopriranno non appena troveranno Desmond, un mezzo-vampiro, figlio di un umano e di una vampira. E anche tre vecchi attori, i fantasmi di un’antica compagnia che in passato ha portato in scena Shakespeare e che ora è alla ricerca di un nuovo palco sul quale esibirsi e sul quale ricevere tanti calorosi applausi. Torna, al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio, ‘Desmond’, in due serate da non perdere, venerdì e sabato alle 21. Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea, compie quest’anno i suoi tredici anni in unaveste, dove non manca il coinvolgimento col pubblico. Ma se nelle scorse edizioni gli spettatori erano invitati sul palco, questa volta saranno anche gli attori a scendere in platea.