Bergamonews.it - Desertificazione commerciale, Caselli: “Serve una politica attiva tra Comuni e Distretti del Commercio”

Bergamo. Sono sempre di più i negozi chiamati a chiudere i battenti, con i titoli dei giornali pronti a risuonare, ogni volta, come necrologi per attività che sembravano destinate a durare per sempre o per altre, storiche, costrette ad abbassare la saracinesca. Un fenomeno che ha un nome preciso,. Parliamo della lenta scomparsa delle attività in intere zone, se non in paesi, che lascia i residenti senza servizi fondamentali e mette a dura prova la vitalità economica dei territori. I negozi di vicinato, quelli che fanno l’economia e la cura dei luoghi della vita, mangiati dalla grande distribuzione e dalla modernità dei tempi. Ad aggravare la situazione dei borghi e dei quartieri, oltre che di molti centri abitati, soprattutto quelli delle valli, avanza dunque la, quella del piccolodi prossimità, un fenomeno che evidenzia l’agire della post modernità.