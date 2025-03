Laprimapagina.it - Degrado e insicurezza nel tunnel tra via Fiorenzo di Lorenzo e via Quieta: Calzoni (Perugia Civica) presenta un’interrogazione

Leggi su Laprimapagina.it

La consigliera Chiara) ha annunciato il deposito diriguardante la situazione dinelche collega viadie via.“Considerata la crescente preoccupazione dei residenti per lo stato di abbandono dell’area e i rischi legati alla sicurezza, riteniamo necessario portare la questione all’attenzione dell’amministrazione e dell’opinione pubblica”, ha dichiarato.Nell’interrogazione, la consigliera evidenzia le numerose segnalazioni dei cittadini che denunciano ilcome un luogo abituale di bivacco, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, con la presenza di siringhe abbandonate e rifiuti in condizioni allarmanti. Inoltre, vengono segnalati episodi di persone intente a preparare dosi di droga e senzatetto che utilizzano il sottopassaggio come rifugio.