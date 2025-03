Sport.quotidiano.net - Deferimento inevitabile a causa di violazioni amministrative del club. Stangata in arrivo per la Lucchese. Una penalizzazione di 4 o 6 punti

Come previsto, adelledi natura amministrativa, lae il suo amministratore unico Giuseppe Longo sono stati deferiti al Tribunale federale nazionale. La stessa sorte è toccata a Triestina, Messina e Taranto, che però militano negli altri gironi di Lega Pro. "Giuseppe Longo è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre-dicembre 2024 e gennaio 2025 – recita la nota della Figc –. Il dirigente è stato, inoltre, deferito per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025.