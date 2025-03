Inter-news.it - De Winter sul taccuino dell’Inter. Tante virtù, ma un ostacolo!

Koni Deè uno dei nomi monitorati con attenzione dall’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Il giocatore belga è però un pezzo pregiato per la squadra ligure.IL PUNTO – Koni Derappresenta uno dei difensori più importanti tra quelli che la Serie A è in grado di offrire, come ben sa l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino e la dirigenza del club meneghino, infatti, si sono mossi sulle sue tracce nella consapevolezza che un suo ingaggio consentirebbe ai nerazzurri di guardare con serenità al futuro. Il belga, classe 2002, sarebbe un elemento su cui puntare sia per l’immediato che per il futuro: la linea di Oaktree, alla guidada maggio 2024, è proprio quella di fare affidamento su calciatori futuribili, ma già pronti per essere protagonisti nel club meneghino.