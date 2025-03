Internews24.com - De Winter Inter, i nerazzurri fanno sul serio, ma il Genoa fissa il prezzo! Le ultime

di RedazioneDe, isul, ma ilil! Lesulla situazione del difensore rossoblùIl calciomercatocontinua a lavorare, con un’attenzione particolare al reparto difensivo, in vista della prossima sessione estiva. Il club nerazzurro è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella rosa, e tra i tanti nomi emersi negli ultimi mesi, un altro profilo è stato recentemente aggiunto alla lista degli obiettivi.Koni Deè emerso come uno dei possibili obiettivi di mercato dell’per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore attualmente in forza alè sotto osservazione da parte deiin vista della sessione estiva di trasferimenti. Il club rossoblù ha giàto ildel giocatore: per lasciarlo partire, la richiesta non sarà inferiore ai 25 milioni di euro.