Inter-news.it - De Vrij: «Vogliamo giocarci tutto, domani sarà partita intensa!»

Leggi su Inter-news.it

Deha risposto alle domande dei colleghi presenti in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter. L’olandese ritorna al de Kuip.CONFERENZA STAMPA DEALLA VIGILIA DI FEYENOORD-INTERCONFERENZA DE– Le parole di Stefan dein conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord-Inter.Il Feyenoord ha cambiato allenatore. Saranno motivati?Spesso quando una squadra cambia allenatore porta qualcosa di nuovo. Ci aspettiamo unae noi sappiamo cosafare.Come vi sentite a giocarviin Italia e in Europa?Lo viviamodopoandare in fondo a tutte le competizioni.e continuare, pensiamo solo a. Speriamo di passare il turno.Che emozioni provi nell’avvicinarti a questa sfida?Sono contento per questo sorteggio,unaspeciale per me.