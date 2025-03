Internews24.com - De Vrij sul suo passato: «Conosco bene l’ambiente ed il Feyenoord! Per me sarà una sfida speciale…»

di RedazioneDesul suo: «ed il! Per meunaspeciale.» Le parole del difensore nerazzurroCosi Stefan Denella conferenza stampa preInter.COSA SIGNIFICA GIOCARE IN QUESTO STADIO – «Prima di tuttomolto, è bellissimo. Si vede che ilè riuscito a tirar fuori qualcosa in pi in Champions battendo anche il Milan. Sappiamo cosa ci aspetta».EMOZIONI PERSONALI – «Sicuramente sono molto contento per questo sorteggio,una partita molto speciale per me. Sono cresciuto qui e ho fatto tutto il settore giovanile, ci allenavamo di fianco allo stadio e andavo a piedi a prendere l’autobus sognando di giocare qui. Ci sono riuscito e ora ci torno da avversario».LEGGI QUI LA CONFERENZA COMPLETALeggi su Internews24.