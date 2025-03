Inter-news.it - De Vrij: «De Kuip? Inter abituata a certi ambienti! Studiato Paixao»

Leggi su Inter-news.it

Deha detto la sua alla vigilia di Feyenoord-. Per l’olandese sarà un ritorno a casa, visto che ha iniziato proprio qui al de. Il suo commento dopo le parole in conferenza stampa.AMBIENTE BELLO – Stefan deTV ha parlato del de: «Sono molto contento di tornare qui, sarà una partita molto speciale per me. L’a giocare in questi. Vero che qui è un bellissimo ambiente, i tifosi spingono e dobbiamo fare una partita molto importante e fare un’ottima prestazione». Già sabato, ad esempio, i nerazzurri hanno affrontato con estrema personalità il catino bollente del Diego Armando Maradona di Napoli.Dee la preparazione dell’sui talenti del Feyenoord– Ancora desul talentuoso brasiliano ma non solo: «C’è lui, ma hanno altri giocatori forti.