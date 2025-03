Internews24.com - De Vrij a Sky: «Feyenoord Inter gara speciale per me. Ecco il nostro obiettivo domani»

De ha parlato a Sky verso: le dichiarazioni del difensore olandese verso il match De ha parlato a Sky Sport prima di, le dichiarazioni del difensore nerazzurro. LE PAROLE – «Penso che per me non poteva andare meglio, sarà una partita molto e felicissimo di sfidare il. So cosa voglia dire giocare in questo stadio e in questo ambiente, abbiamo visto che in Champions riescono a tirare fuori qualcosa in più, hanno battuto grandissime squadre come Bayern Monaco e Milan, sarà una partita molto dura. La qualificazione dipende sicuramente da noi, giochiamo sempre per vincere e non saranno diverse queste due partite, siamo consapevoli della nostra forza e della qualità che abbiamo, la vogliamo dimostrare». FASE DIFENSIVA – «Ci concentriamo su tutte le fasi di gioco, ma sicuramente fino ad ora abbiamo fatto molto bene la fase difensiva in Champions, sicuramente lo vorremo dimostrare anche»