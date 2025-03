Internews24.com - De Vrij a Inter Tv: «Contro il Feyenoord servirà un ottima prestazione! Gestire tre competizioni? Cercheremo di pensare…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneDeTv: «iluntredi pensare.» Le parole del centrale olandeseCosi Stefan Devistato daTv, alla vigilia di:PARTITAIL- «Sono molto contento di tornare qui, sarà una partita molto speciale per me. L’è abituata a giocare in questi ambienti, ha fatto tantissime partite. Qui è bellissimo, i tifosi spingono la propria squadra:un’»PAIXAO- «C’è lui, ma ci sono anche altri giocatori forti. Lui è veramente bravo nell’unouno, salta l’uomo e crea sempre qualcosa. L’abbiamo preparata e sappiamo come dobbiamo fare»COME SI GESTISCONO I TRE IMPEGNI- «Si gestisce concentrandosi sulla prossima partita senza andare troppo avanti.