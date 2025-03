Ilrestodelcarlino.it - De Pascale: “Stipendi più alti a medici e infermieri e nessun taglio alla sanità in Emilia Romagna”

Bologna, 4 marzo 2025 – Nuove risorse per laai servizi epiùper. E’ l’intervento della Regionerivendicato dal presidente Michele deche, contemporaneamente, attacca il governo sostenendo una diminuzione dei fondi da parte di Roma. Il governatore ha parlato dellaa margine dell'inaugurazione del nuovo day hospital di oncoematologia pediatrica di Rimini, a chi gli chiedeva in che modo intendesse sostenere le aziende sanitarie locali a seguito dell'ultima manovra. Trecento milioni in più e"La Regionecon una manovra importante ha destinato risorse aggiuntive, stiamo parlando di circa 300 milioni, che consentono di non operare tagli – ha spiegato de-. Se noi seguissimo le indicazioni che ci dà il governo dovremmo apportare circa 300 milioni di taglino-romagnola, cosa che non faremo”.