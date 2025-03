Juventusnews24.com - De Paola lancia la Juve: «Questo finale di stagione sarà fondamentale per capire questo». Il commento post Verona

di RedazionentusNews24Dela: le sue dichiarazioni a Sportitalia sul percorso dei bianconeri, ieri vittoriosi all'Allianz Stadium contro ilDeè intervenuto su Sportitalia dopo la vittoria dellantus in casa contro il. Di seguito il suo.DE– «La contestazione dellanon la capisco, faccio fatica. Era il giorno peggiore per fare una contestazione, laha vinto con una prestazione convincente. Chiaramente non si può aspettare per ventisette giornate, però alla ventisettesima ha vinto ed è a tre punti dal terzoo con il confronto diretto con l'Atalanta. È il minimo sindacale, ma inlapuò dimostrare di aver intrapreso il percorso giusto»