Dazi Usa Trump rassicura | Niente tasse se le aziende si trasferiscono qui Il premier canadese Trudeau in allarme | È una guerra commerciale

Nella visione americano-centrica che il presidente Donaldsta ormai portando avanti da oltre due mesi, l’unica possibilità di sottrarsi alla spada di Damocle deiè vestirsi a stelle e strisce. Da oggi, martedì 4 marzo, sui prodotti provenienti da Canada e Messico sono applicate imposte del 25%. Come evitarle? Facilissimo, lo spiega lo stesso Potus (President of the United States) sul suo social Truth: «Se lesinegli Stati Uniti, non ci saranno». Alcune, come Pfizer, hanno già prestato orecchio. Non solo. L’inquilino della Casa Bianca ha rincarato la dose contro il Canada: «Non permette alle banche americane di fare affari in Canada, ma le loro banche inondano il mercato americano. Mi sembra giusto, no?». Peccato che al momento, secondo la Canadian Banking Association, nel Paese della foglia d’acero siano attivi 16 istituti di credito e finanziari statunitensi che gestiscono capitali di oltre 113 miliardi di dollari.