Dazi Usa, tempesta in arrivo per l’economia europea? Aerospace e tecnologia nel mirino

di Simone Sparano*L’elezione del Presidente Trump e le sue recenti dichiarazioni programmatiche preannunciano una fase di crescente tensione, con la concreta minaccia di una guerra commerciale che potrebbe avere ripercussioni profonde sul. Al centro del contendere la possibile introduzione di nuovida parte degli Stati Uniti sulle importazioni di beni provenienti dall’UE. Una mossa che, dietro la facciata di un rinnovato protezionismo, rischia di colpire al cuore settori strategici come l’aerospazio e il comparto tecnologico.Gli Stati Uniti rappresentano un obiettivo fondamentale per le esportazioni europee. Secondo i dati più recenti, circa il 15% dei prodotti made in Europe varca l’Atlantico, generando un flusso di circa 450 miliardi di dollari all’anno. L’imposizione di, che inevitabilmente si tradurrebbe in un aumento dei prezzi per i consumatori americani, renderebbe i beni europei meno competitivi rispetto ai prodotti locali o provenienti da altre aree del mondo.