Quotidiano.net - Dazi USA su Canada e Messico: Rischio impennata prezzi auto in Italia

Leggi su Quotidiano.net

versovarati dagli Stati Uniti ed entrati oggi ufficialmente in vigore, rischiano di causare a regime un effetto domino su tutto il comparto dell'motive, con ripercussioni, per recuperare le perdite subite, anche sullevetture e sulla componentistica commercializzati in. Lo denuncia Federcarrozzieri, l'associazione dellecarrozzeriene, che ha elaborato alcune proiezioni sulle possibili ricadute delle nuove imposte sulle merci studiate dal governo americano. Le casemobilistiche di tutto il mondo subiranno un duro impatto in termini di mancati profitti e perdite economiche - spiega Federcarrozzieri - Questo perché sono molteplici i marchi che produconomobili in: Volkswagen, Audi, Bmw, Stellantis, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota, Nissan.