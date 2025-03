Quotidiano.net - Dazi USA-Messico: Claudia Sheinbaum cerca una soluzione negoziata con Trump

"Il presidenteha detto che mi rispetta e io ricambio questo rispetto, ma questa decisione non aiuta nessuno. Dobbiamo trovare un modo per coordinarci". Lo ha detto la presidente messicana,, parlando deiUsa entrati in vigore oggi. La telefonata tra la presidente messicanae il leader Usa Donaldprogrammata per questa settimana, potrebbe essere chiave in unaa breve deientrati in vigore oggi. Uno scenario che confermerebbe le previsioni degli analisti della Bbva, che stimano una veloce uscita di scena della misura. A differenza del capo di Stato canadese, Justin Trudeau, che ha subito risposto con contromisure,ha preso tempo. La presidente ha annunciato che risponderà con iniziative, ma che tuttavia le annuncerà domenica.