Dazi Usa ggi attesa entrata in vigore

7.00 Come il Canada, anche Pechino ha annunciato contromisure aiUsa che sono previsti inda oggi. La Cina difenderà con forza "i suoi diritti e interessi legittimi", si legge in una nota, che specifica: tariffe del 15% su beni tra cui pollame,grano,cotone,mais. Per la Cina iUsa sono raddoppiati e pari al 20%. Le merci canadesi saranno soggette adel 25% (15% per le energetiche) e quelle messicane a un' imposta generale del 25%.