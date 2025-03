Lapresse.it - Dazi Usa al Canada, Trudeau attacca Trump e passa al contrattacco

Suidegli Usa ai danni delè durissima la risposta di Justina Donald, accusato dal premier canadese di avere fatto “una cosa stupida”.ha annunciato che il suo Paese applicheràsu oltre 100 miliardi di dollari di merci statunitensi nell’arco di 21 giorni, in risposta aidel 25% sui beni importati dalvoluti dal presidente degli Stati Uniti Donalded entrati in vigore nella notte.: “Donald, hai fatto una cosa stupida”“Il dialogo continuerà, ma siamo pronti a rispondere“, aveva affermato il ministro della Difesa canadese Bill Blair a Ottawa, entrando in una riunione speciale di gabinetto sulle relazioni tra Stati Uniti e, “ci sono ancora discussioni in corso”. Poco dopo l’intervento di Blair,ha annunciato che ilimporràdel 25% su 155 miliardi di dollari canadesi (107 miliardi di dollari statunitensi) di merci Usa, iniziando immediatamente consu 30 miliardi di dollari canadesi (21 miliardi di dollari statunitensi) di merci e nell’arco di tre settimane sul restante ammontare di prodotti statunitensi.