Dazi Trump conferma | Tariffe del 25 per cento a Canada e Messico

Il presidente Donaldha affermato che idel 25% suproseguiranno come previsto domani. I due principali partner commerciali degli Stati Uniti, ha aggiunto, non hanno più "margine" per negoziare per evitare le. L'inquilino della Casa Bianca ha affermato di aver utilizzato iper “punire” i Paesi che stavano prendendo dall'economia statunitense senza dare abbastanza in cambio. "Ai grandi agricoltori degli Stati Uniti: preparatevi a iniziare a produrre un sacco di prodotti agricoli da vendere all'interno degli Stati Uniti. Ientreranno in vigore sui prodotti esteri il 2 aprile" ha poi aggiunto su Truth il leader di Washington.