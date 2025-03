Dazi la contro-offensiva della Ue sull’acciaio | i produttori alla corte di von der Leyen per evitare la crisi

Leggi su Open.online

Per portare a termine il piano di riarmo europeo promesso da Ursula von dernon c’è bisogno solo di molti soldi, ma anche di molto acciaio. E non è un caso che i roboanti annunciCommissione europea sulla Difesa siano arrivati proprio mentre a Bruxelles si è svolta la prima riunione del Dialogo strategico sul futuro del settore siderurgico. L’iniziativa serve a far sì che il comparto dell’acciaio non faccia la stessa fine dell’automotive. Per di più in un momento delicato come quello che si ritrova a vivere l’Europa, chiamata a rilanciare la propria economia e schivare iminacciati dagli Stati Uniti di Donald Trump. D’altro canto, le tariffe del presidente americano hanno già colpito il settore dell’acciaio nel 2018. Questa volta, però, Bruxelles sembra intenzionata a giocare d’anticipo.