Dazi, la Cina risponde agli Usa: imposte tariffe del 15% sull'import di beni americani

Laha annunciato che imporràfino al 15% sulle importazioni di prodotti agricoli chiave degli Stati Uniti, tra cui pollo, maiale, soia e manzo. Leannunciate dal ministero del Commercio dovrebbero entrare in vigore dal 10 marzo.Pechinoaidi TrumpUna mossa in risposta all’ordine del presidente Usa Donald Trump di aumentare lesulle importazioni di prodotti cinesi al 20% in generale. Sono entrate in vigore martedì. Le importazioni di pollo, grano, mais e cotone coltivati negli Stati Uniti saranno soggette a una tariffa aggiuntiva del 15%, ha affermato. Isu sorgo, soia, maiale, manzo, frutti di mare, frutta, verdura e latticini saranno aumentati del 10%.pic.twitter.com/SWZtSm6NMX— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2025