Quotidiano.net - Dazi di Trump minacciano utili dei produttori europei: Stellantis e Volkswagen più colpite

disulle importazioni dal Messico e dal Canada rischiano di cancellare 5,88 miliardi di dollari dioperativi per i grandie le piùsarebberose non verranno attuate misure di mitigazione. E' quanto riportano gli analisti di Bloomberg Intelligence. Le case automobilistiche europee, tra cui anche Bmw e Mercedes, producono in Messico e vendono negli Usa 620.000 veicoli, mentreimporta anche dal Canada circa 170.000 unità. Nel dettaglio sono 417 mila veicoli, 301 mila, 59 mila Bmw e 516 mila Mercedes. E si traduce in un impatto sull'ebit di 3,44 miliardi per, di 1,77 miliardi per, di 552 milioni per Bmw e di 123 milioni per Mercedes. "Le case automobilistiche dell'Ue hanno la possibilità di spostare la produzione negli stabilimenti statunitensi, ma questo richiederà tempo e comporterà costi più elevati" spiegano gli analisti che stimano in 3.